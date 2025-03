"Prima donna in officina, una grande conquista". Le operaie tra le mimose

L’aria è un po’ pesante, per il lungo braccio di ferro tra l’azienda e i sindacati. Ma Daniela Castaldini, da 25 anni alla Berco, trova il coraggio di un sorriso. Il sindaco Fabrizio Pagnoni si avvicina, le dona i fiori gialli. "Sono un simbolo, il sacrificio delle donne, donne che morirono", è sul ballatoio al termine delle scale Stefano Bondi, segretario della Fiom, al suo fianco Roberto Girotto (Fim Cisl).

Nella strada sono in tanti, operai che scioperano da giorni, le buste paga assottigliate, poco oltre 300 euro. Daniela Castaldini è in mezzo a loro, con quel mazzetto. "Sono stata la prima donna a lavorare in officina – racconta –, non è stato facile, c’era un po’ di diffidenza da parte dei colleghi. Mi sono fatta valere, come ci facciamo valere noi oggi. Sì, con la prossima busta paga guadagnerò meno di 500 euro ma andiamo avanti. Dobbiamo andate avanti. Uniti". Antonella Zambonati e Enrica Cicerone, della Cgil, hanno uno scatolone. Aprono il coperchio, il giallo sempre voler uscire, abbaglia nel sole limpido. Tra leggenda e realtà, l’8 marzo. Nel secondo dopoguerra quella data viene associata alla morte di centinaia di operaie. Era l’anno 1908, il rogo di una fabbrica di camicie a New York. Un episodio che fa parte del mito. La forza del simbolo resta viva. "Ogni giorno dovrebbe essere festa della donna", scandisce Bondi. Castaldini batte le mani. Ha 55 anni, davanti a lei un traguardo che ogni crisi della Berco allontana. "Per la pensione dovrò compiere 68 anni", fa un po’ di conti. Poi aggiunge: "Sono troppo giovane per quel traguardo, troppo vecchia per il mercato del lavoro". A due passi dalla cancellata c’è Monica Pellizzari, quattro figli, il marito che all’ennesima crisi Berco lasciò per andare a guidare le corriere. "Ha fatto bene – racconta –, è andato in pensione sereno, abbiamo un’entrata sicura. Una garanzia per la nostra famiglia". Stringe la mimosa tra le mani, quasi a cercare sicurezza. "In questo momento provo un grande dispiacere, avverto la tensione di queste giornate. Ma dobbiamo andare avanti". E’ stata assunta quando aveva 41 anni. "Mia madre mi disse che avevo il lavoro assicurato". Non è andata così. La prima cassa integrazione nel 2008. "Eravamo 2700, siamo in 1.050", gira lo sguardo verso la saracinesca abbassata, altri simboli, le ruote dentate della Berco, quel colore rosso che sembra sbiadire. Uno dei suoi figli, Francesco, è andato in Spagna. "Ha trovato un lavoro, è laureato in psicologia. Qui non aveva un futuro". Liliana Fornea è la titolare del Caffè Italiano, le vetrine lungo la strada. Dice: "Diamo una mano agli operai, riempiamo uno o due cartoni di paste, panini, pizzette. Sono degli amici, andiamo avanti grazie a loro". Nei prossimi giorni il primo incontro per varare le iniziative di sostegno. Lei aveva proposto ai colleghi di fare una serrata. "Siamo rimasti chiusi con il Covid, possiamo abbassare la saracinesca per dare un forte segnale, per far sentire un paese compatto attorno agli operai".