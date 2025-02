Prima europea di ’Andrea Chénier’. All’Abbado la ’Daegu Opera House’

Il Teatro Comunale ’Claudio Abbado’ di Ferrara accoglie la Prima Europea dell’opera Andrea Chénier di Umberto Giordano, frutto della prestigiosa coproduzione tra la Fondazione e la Daegu Opera House. L’evento, in programma domani alle ore 20 e domenica 2 marzo alle ore 16, rientra nelle celebrazioni per il 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea del sud e Italia. Andrea Chénier, capolavoro del verismo su libretto di Luigi Illica, debuttò alla Scala nel 1896, affermandosi come uno dei pilastri del repertorio operistico. La trama racconta la storia del poeta e del suo amore per la nobile Maddalena di Coigny. La loro passione si intreccia con le vicende politiche dell’epoca e con Gérard, un ex servo divenuto rivoluzionario, anch’egli innamorato di Maddalena. Accusato ingiustamente di tradimento, Chénier viene condannato a morte. Nell’atto finale, Andrea e Maddalena affrontano insieme il patibolo, suggellando il loro amore nella tragedia. Il dramma storico intreccia passione e ideali sullo sfondo della Rivoluzione Francese, alternando tensione drammatica e lirismo poetico. La musica di Umberto Giordano enfatizza i momenti salienti della narrazione, rendendola intensa e avvincente. L’opera verista non si limita a rappresentare la realtà in modo crudo, ma la arricchisce con melodie profonde e una potenza espressiva che tocca l’anima. L’esecuzione è affidata all’Orchestra Città di Ferrara, diretta dal Maestro Marcello Mottadelli, con il Coro Colsper guidato dal Maestro Andrea Bianchi. Sul palco si esibiranno Park Seonggyu (Andrea Chénier), Rim Saekyung (Maddalena di Coigny) e Oh Seungyong (Carlo Gérard). La regia è firmata da Kim Jiyoung, con scenografie di Kim Hyunjung, costumi di Park Sunmi e luci curate da Moon Kilhwan. "Ferrara si conferma città dal profondo respiro internazionale grazie al suo patrimonio d’arte e di cultura ed è felice di proseguire la partnership artistica con Daegu, città conosciuta in tutto Oriente come prestigioso tempio dell’opera", dichiara il sindaco Alan Fabbri, che ha voluto ringraziare tutte le maestranze coinvolte in queste settimane nella realizzazione e nella buona riuscita dell’opera. "Questo spettacolo rappresenta il culmine di uno scambio culturale profondo e simboleggia l’impegno di Ferrara nella promozione della lirica e delle arti, in un’opera di valorizzazione che crea un ponte tra culture", aggiunge l’assessore alla cultura Marco Gulinelli. Per il direttore generale del Comunale, Carlo Bergamasco, è "uno spettacolo unico, arricchito da una scenografia che simboleggia il tumulto rivoluzionario e l’evoluzione interiore dei protagonisti".