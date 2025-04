Prima festa del volontariato con 15 associazioni

Nell’area golenale di Ro in via Dazio, oggi alle 14.30 si terrà la prima edizione della Festa del volontariato. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Serravalle Insieme - affiliata alla rete nazionale Unpli (Unione nazionale Pro Loco d’Italia) - in collaborazione con l’amministrazione comunale di Riva del Po, vedrà la partecipazione di quindici associazioni di volontariato del territorio che promuoveranno le proprie attività, con degustazione di prodotti tipici. Ci saranno inoltre l’intrattenimento musicale con Luca Verri e il teatro di burattini con "I burattini di Franco".

Ad essere coinvolte sono le associazioni Berra Soccorso, Gruppo archeologico ferrarese aps, Associazione cultura e spettacolo berrese aps, Spd Guarda, Pro Loco Terre Bacchelliane, Nuova associazione di Guarda Ferrarese, Parrocchia di San Giacomo Ro, Auser, Pro Alberone Odv, Lida difesa animali, Ssd Berra, Protezione civile, Soprusi stop, Hp tuning, Fiab sezione Riva del Po-il Mulino del Po.

Durante la festa verrà inaugurato, alla presenza delle autorità civili e religiose, il punto informazioni e la sede dei "Ragazzi del Mulino", un comitato interno alla Pro Loco Serravalle Insieme, formato dai ragazzi della parrocchia di Ro che gestiranno la sede con la supervisione della Pro Loco stessa. Alcuni di loro hanno messo a disposizione fin da subito il tempo e le energie per pulire la zona della golena di Ro (ex Bicigrill) in vista dell’inaugurazione.

"Sono contentissimo di questa nuova attività che sta partendo a Riva del Po" – afferma Carlo Gori, presidente della Pro Loco Serravalle, il quale annuncia che verrà fatta richiesta per ottenere, dal 2026, il Servizio civile universale per gestire la sede. Il punto informazioni è in collaborazione con le associazioni locali, che organizzeranno anche corsi per i ragazzi: "Un ringraziamento particolare al Comune di Riva del Po – prosegue -, che ci ha dato questa opportunità, e grazie alle 15 organizzazioni di volontariato che interverranno per l’evento".

Per il sindaco di Riva del Po Daniela Simoni, il pomeriggio di oggi sarà importante ed emozionante per diversi motivi: "Primo fra tutti: dopo anni di incuria e di abbandono, l’area attrezzata di Ro è finalmente e nuovamente pronta ad accogliere i visitatori e gli appassionati delle esperienze all’aperto. Secondo, ma non meno importante: le associazioni e i volontari di Riva del Po, per la prima volta in assoluto".

Valerio Franzoni