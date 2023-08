"Prima il gasolio davanti al bar a Goro, ora anche le transenne: basta"

GORO

"Il mio bar è stato sbarrato da transenne, dopo che ad ogni marea, dallo scorso novembre, vedo trasudare la nafta sul piazzale del porto, rendendo l’aria irrespirabile poiché si ricopre l’asfalto e le esalazioni producono un odore terribile". Sono le parole di Edgardo Mantovani, "Eddy" per gli amici che sta vivendo una situazione incredibile, nel suo bar "Al Porto", in piazzale Pertini a Goro. "Già venivano poche persone prima - prosegue - adesso sono proprio assediato da questa transenne e presto dovrò chiudere il bar, dopo il negozio di generi alimentari chiuso, che gestiva la mamma". Il titolare del bar lamenta come non ci sia stato nessun preavviso o comunicazione preventiva della collocazione di quello sbarramento. Chiarisce la situazione il sindaco di Goro, Maria Bugnoli che spiega "abbiamo fatto un lavaggio dell’asfalto per cercare di rendere meno grave il problema dei cattivi odori - continua il primo cittadino - e inoltre davanti al bar non si può parcheggiare e le automobili vanno parcheggiate all’interno degli appositi spazi. Sul problema nafta la Regione ha già erogato la metà del milione e 600mila euro e mi auguro che presto ci dia anche l’altra metà, anche se adesso abbiamo la tragedia del granchio blu". Sull’intervento della lavatura dell’asfalto commenta Mantovani "non ho visto dei risultati e credo che purtroppo non ne vedrò mentre da presidente di una piccola cooperativa di pescatori penso a tutti i miei colleghi che vivono raccogliendo vongole, se non si troverà una soluzione al problema del granchio blu, temo che tutta la comunità gorese fra qualche mese non potrà più avere un futuro".

c.c.