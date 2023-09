Prima nazionale di ’Guercino. Uno su Cento’: "Il docufilm racconta un genio oltre il tempo"

Stasera al Cinepark vi sarà l’anteprima nazionale del docufilm ‘Guercino. Uno su Cento’, la prima di due serate, promosse dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento che del film ne è produttrice assieme alla Film Commission Emilia Romagna. Presente anche l’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori, la regista Giulia Giapponesi e il Critico d’arte e protagonista Marco Riccòmini. Tutto esaurito anche per martedì, seconda serata di proiezione ad ingresso gratuito offerto dalla Fondazione. "Dopo il successo del pluripremiato documentario sui Carracci, volevamo continuare raccontare i grandi maestri emiliani del ‘600. La scelta era fra Guido Reni e Guercino – dice la regista Giapponesi – La storia di Guercino ci è sembrata però più urgente perché racconta non solo il genio del grande artista, ma anche le peripezie delle sue opere, che sono attuali, perché dopo il terremoto del 2012 moltissimi quadri di Guercino non avevano più una casa. E così abbiamo pensato che ci fosse una storia anche contemporanea da raccontare insieme alla biografia dell’artista. Non è il classico documentario culturale ma un’opera originale che racconta anche come la memoria di un artista può attraversare i secoli solo se il pubblico continua ad amarlo". Film dal percorso scientifico. "Ho coinvolto alcuni colleghi storici dell’arte nella narrazione del genio guercinesco, per dare voce a chi lo conosce benissimo per un film che si sofferma e indugia soprattutto sull’aspetto umano dell’artista – prosegue il produttore esecutivo Marco Riccòmini – un pittore così longevo e prolifico non si può rappresentare in un film di un’ora. Questo è solo uno dei tanti punti di vista da cui si può raccontare un genio come Guercino".

l.g.