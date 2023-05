Prima necessità, la raccolta di FdI

Fratelli d’Italia, in collaborazione con Gioventù Nazionale Ferrara e Argenta si è attivata al fine di raccogliere beni di prima necessità come: coperte, stivali, assorbenti, cibo in scatola a lunga conservazione, bicchieri e piatti di plastica e asciugamani, per le persone colpite dall’evento tragico dell’alluvione. La raccolta è partita lunedì 22 maggio fino a venerdì 26 maggio nella sede di Fratelli d’Italia a Ferrara via Cassoli, 50 con i seguenti orari: mattino dalle 9 alle 12.30; pomeriggio dalle 15.30 alle 19.

"Con questa raccolta – rilevano Chiara Scaramagli, coordinatore comunale, Alessandro Travagli, responsabile di Gioventù Nazionale Ferrara, e Nicola Fanini, responsabile di Gioventù Nazionale di Argenta – ci teniamo a far sentire la nostra vicinanza alle persone che hanno dovuto lasciare le proprie case e hanno perso tutto, perché in questi momenti la solidarietà è importante e anche piccoli gesti possono contribuire a far sentire le persone meno sole".