Prima seduta del consiglio comunale dei ragazzi

Lunedì mattina, in sala consigliare, si riunisce il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze di Vigarano. E’ la prima seduta ufficiale. "Teniamo in grande considerazione le loro proposte - sottolinea l’assessore Daniela Patroncini - . Sin dallo scorso anno si è creata una bella sinergia con la scuola. Nessuno meglio dei ragazzi conosce le esigenze di questo territorio. Loro sono gli ‘occhi e le orecchie’, lo sguardo e la voce, di chi ha la loro età e vive questo paese. Già lo scorso anno sono uscite idee che hanno stimolato l’amministrazione comunale a ideare e mettere in campo progetti. Cito come esempio la richiesta di una studentesse di voler sapere cose in più sull’operazione Herring. Il suo entusiasmo nel voler conoscere la storia locale ci ha portato a puntare sulla valorizzazione di episodi che i giovani ci hanno chiesto di scoprire". Per rendere ancora più ufficiale l’elezione del nuovo consiglio dei ragazzi e delle ragazze, l’amministrazione comunale ha portato a scuola anche due cabine elettorali. Si sono presentate due liste. Ha vinto la ‘Giovane Vigarano’ ed è stato eletto sindaco Lorenzo Cinelli. I ragazzi sono seguiti dai docenti Raffaele Gentile e Elisabetta Rossetti. "Ci esporranno le linee di mandato - spiega la Patroncini - e ci sarà un breve confronto con il sindaco e la giunta di Vigarano sui vari punti. Ci hanno anticipato alcune delle loro idee che riguardano interventi nell’edificio scolastico, ma anche nei parchi. Come amministrazione comunale abbiamo messo a bilancio mille euro da destinare loro". Intanto un annuncio " A Marzo andranno a Montecitorio - annuncia l’assessore - dove il sindaco Davide Bergamini ha programmato per loro una giornata di visita".

cl.f.