Primarie Pd, cinque seggi sul territorio

Sono stati allestiti cinque seggi nel comune di Portomaggiore per l’elezione del segretario nazionale domenica prossima (26 febbraio). Si vota in quattro frazioni, tutte con urne aperte dalle 9 alle 13: a Gambulaga nella sala civica dell’ex scuola elementare di via Masi; a Runco nel centro civico di piazza della Pace, dove potranno votare anche i cittadini di Quartiere; a Portoverrara nella sala civica, nell’ex scuola elementare; a Maiero nella sala civica, nell’ex scuola elementare, aperta anche ai cittadini di Sandolo. A Portomaggiore il seggio sarà aperto dalle 8 alle 20 nel Centro dell’Olmo, aperto anche ai residenti delle frazioni. Tutti gli elettori delle frazioni potranno votare recandosi al seggio fino alle 20. Le primarie sono aperte a tutti, con un documento di identità. Chi vota si dichiara elettore Pd; da notare che è richiesto un contributo i 2 euro per l’autofinanziamento.