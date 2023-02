Primarie Pd, oggi la scelta Duello Bonaccini-Schlein

Si torna alla urne per eleggere il segretario nazionale del Pd. I militanti – e non solo – dovranno scegliere tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. I seggi per le primarie del Partito Democratico saranno aperti oggi dalle 8 alle 20. Nella nostra provincia saranno 69 i seggi, 15 nel Comune di Ferrara. Le votazioni saranno aperte a tutti i cittadini italiani o stranieri che hanno compiuto 16 anni e che si riconoscono nella proposta politica del Pd. Non è necessario essere iscritti al partito. Non sarà solo il momento per scegliere tra Bonaccini e Schlein, al centro dell’attenzione anche la partecipazione al voto. Anche questo un test per il partito. "Sul territorio comunale di Ferrara siamo riusciti ad organizzare oltre a due seggi all’interno delle mura cittadine, anche tanti seggi nelle frazioni, segnale di una grande voglia di partecipazione e mobilitazione. A differenza di altri bravissimi a fare politica sui social, il nostro Partito dimostra di essere tra la gente e più vivo che mai. Vieni a votare alle primarie nei nostri seggi grazie all’attività dei segretari di circolo e dei tanti volontari ai quali va un ringraziamento tutto speciale", esorta Alessandro Talmelli, segretario dell’Unione Comunale del Pd di Ferrara. "All’Italia serve un partito che sappia essere propulsore di innovazione e cambiamento, non garante degli equilibri esistenti – riprende –. Quando una forza politica ha come unico obiettivo il mantenimento dello status quo, diventa inevitabilmente un elemento di conservazione. Il Pd deve tornare ad essere un progetto credibile e innovativo, aperto e combattivo. Deve recuperare l’ambizione di cambiare radicalmente il paese e di farlo conquistando consenso e promuovendo partecipazione. C’è un popolo che vuole ritrovare le ragioni di un impegno sociale e politico, che vuole sconfiggere la destra, culturalmente e politicamente. È un popolo molto più largo delle forze di centrosinistra. Il Pd diventi la sua casa, lo strumento di quelle battaglie. Rifondi se stesso per accogliere e non respingere quel popolo. Il Pd è il luogo dove si costruiscono battaglie sociali, culturali e politiche, l’alternativa alla destra. Possono votare tutti". Bisogna avere un documento d’identità valido, la tessera elettorale (per verificare la sezione elettorale corretta), contributo minimo di 2 euro per il rimborso delle spese organizzative sostenute dal Pd.