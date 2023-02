"Primarie Pd, sì a Schlein È la vera leader collettiva"

FERRARA

La parole chiave è partecipazione. La mozione di Elly Schelin si propone, prima di tutto, di "tornare a rappresentare coloro che non si ritrovano più nel nostro partito". Ilaria Baraldi, componente del coordinamento provinciale a sostegno della candidata alla segreteria dem, ieri sera in galleria Matteotti ha messo in luce "la dimensione collettiva del nostro impegno". Il richiamo è a "convincere le persone ad andare a votare (domani)". Cogliendo la "volta buona: quella di un congresso rifondativo. Il cambiamento non si annuncia, si pratica". La volontà di una svolta è radicale. Alessandro Zan, deputato Pd che si è intestato una delle battaglie più identitarie della sinistra negli ultimi anni, non risparmia critiche al partito ma prova a tracciare la strada da percorrere. "Da anni non riusciamo più a parlare con le persone più fragili – scandisce il dem – . Ciò vuol dire che non siamo più capaci di rappresentare la nostra base elettorale. Sì, perché alle ultime politiche la percentuale di persone con reddito basso che si è recata alle urne è drammaticamente bassa". Dunque è per questo che Elly Schlein "è la leader collettiva e plurale di cui la sinistra ha bisogno". La base per il "rovesciamento della piramide", secondo Zan, è quella di uscire dalla "logica delle correnti". Tra clima e lavoro, i temi sono fortemente identitari. Da un lato, l’obiettivo è quello di promuovere una leadership "attenta ai cambiamenti climatici che hanno ricadute pesantissime sulla nostra vita". D’altra parte "occorre sanare la frattura che si è consumata fra noi e i lavoratori, specie quelli precari". Una punto cruciale sul quale calca la mano anche la sindaca di Ostellato Eleonora Rossi. "Dobbiamo impegnaci – scandisce Rossi – affinché venga approvata una legge per il salario minimo, a tutela dei lavoratori. Noi dobbiamo essere dalla loro parte, dalla parte dei giovani che hanno voglia di partecipare e che pretendono condizioni salariali dignitose". La sindaca voterà "convintamente" Schlein perché "rappresenta la discontinuità con quello che c’è stato prima e perché ha fatto chiaramente capire da che parte dobbiamo stare: a sinistra".

Federico Di Bisceglie