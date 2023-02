Primarie Pd, undici seggi per votare

Domani dalle 8 alle 20 si terranno le primarie Pd. Questi i seggi: Argenta, al Teatro Fluttuanti; Anita: sede PD via Valle Umana, 11; Bando: sala civica; Boccaleone: ex Casa del Popolo, in via Viazzola 4; Campotto: cortile Poste via Cardinala 21; Consandolo: sala Civica, in Piazza Pertini 1; Filo: sala Pd, in via 8 settembre 1944, 2; Longastrino; sala Casa del Popolo, in Piazza del Popolo, 2: San Biagio: sala Civica, in via Antoline 35: Santa Maria Codifiume: Centro La Confina; San Nicolò: sala Civica.