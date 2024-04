"Primaro, dalla Regione un milione. Sarà un grande polmone verde"

Un milione e 300 mila euro per rendere più verde il centro di Argenta. A novembre scorso è stato presentato un progetto sul bando promosso dalla Regione Emilia-Romagna per la realizzazione di infrastrutture verdi e blu nelle città. "Il nostro progetto Giardino Primaro – spiega il sindaco Andrea Baldini –, al quale abbiamo lavorato insieme a Basso Profilo, è arrivato 13simo, su 64 progetti presentati in tutta la regione e 17 dei quali finanziati. Consegneremo queste risorse per riqualificare i giardini pubblici e il verde scolastico del nuovo polo della scuola primaria di Argenta, che abbiamo immaginato come un unico e grande polmone per la città, a disposizione degli studenti, e di tutti.

Ieri vi aggiornavo sul cantiere della scuola dell’infanzia, da poco iniziato". E ancora: "Quando avremo completato i lavori – consitnua il sindaco – e trasferito i piccoli studenti, l’attuale materna verrà demolita ed è lì che potremo recuperare un’area di giardino per ampliare il verde. Questo è il lavoro di programmazione che abbiamo fatto negli ultimi anni, immaginandoci un obiettivo e il modo per raggiungerlo, in questo caso la riqualificazione di tutto il polo scolastico perché volevamo spazi più sicuri e più felici per i bambini. Non solo i muri delle scuole, ma gli spazi e la città che gli sono intorno: più aperti, più verdi, più per noi. Vorrei ringraziare in particolare l’Assessore Cultura Emilia-Romagna, Mauro Felicori, che ci ha raccontato questo bando come uno di quelli che più lo ha appassionato, e che più volte ha usato il giardino Primaro come copertina per annunciare i risultati e per spiegare come i progetti realizzeranno gli obiettivi che la regione si era posta. Disegnare Argenta appassiona tantissimo anche noi, tutti i giorni".