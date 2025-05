’Primavera d’autore’ in biblioteca

Oggi alle 18 negli spazi della biblioteca comunale di Formignana quarto appuntamento della rassegna "Primavera d’autore", organizzato dal Comune di Tresignana. Sarà presente Filippo Venturi, un autore di gialli divertenti e mai banali. Gestisce una trattoria in centro a Bologna, ha esordito nella narrativa nel 2010 per Pendragon, con cui ha pubblicato una raccolta di racconti e due romanzi. Insieme al cestista Gianmarco Pozzecco ha scritto "Clamoroso. La mia vita da immarcabile" (Mondadori, 2020). L’oste-detective Emilio Zucchini è già stato protagonista di tre black comedy, tutte pubblicate da Mondadori: Il tortellino muore nel brodo (2018), Gli spaghetti alla bolognese non esistono (2020) e È l’umido che ammazza (2022). A Formignana presenterà "Il delitto della finestrella".