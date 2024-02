Primavera, il sogno playoff va avanti. E oggi c’è da battere il Renate

Giornata dopo giornata, il sogno playoff della Spal Primavera comincia a prendere forma. E i biancazzurri meditano addirittura di arrivarci nella miglior posizione possibile, cioè il secondo posto alle spalle della capolista Cremonese che praticamente sta disputando un campionato a sé. Dalla seconda alla sesta posizione troviamo cinque squadre racchiuse in appena tre punti: una di queste resterà fuori dai playoff, quindi occorre fare grande attenzione. Senza dimenticare che la regular season è ancora lunga e c’è ancora tanto tempo per recuperare anche per le formazioni che attualmente gravitano a metà classifica. Per esempio il Renate, che oggi alle 14,30 fa visita ai biancazzurri con l’obiettivo di accorciare le distanze dalla zona playoff.

Attenzione ai brianzoli, ottavi a -5 dalla squadra di Grieco che però è determinata a proseguire la striscia positiva che la vede imbattuta da ben sette giornate. La Spal Under 17 anticipa a oggi il proprio impegno sul campo del Rimini, coi ragazzi di mister Pedriali impegnati sul terreno dello stadio Neri per allungare ulteriormente il distacco sulle inseguitrici Vicenza e Cesena. Stesso avversario anche per la Spal Under 15 di mister Viviani, che scenderà in campo domani al centro sportivo Musiani dopo la bella vittoria dello scorso weekend contro il Lumezzane. La selezione Under 16 di mister Daniele Buriani sarà invece impegnata domani in via Copparo contro il San Marino alla ricerca del poker di successi dopo le tre vittorie raccolte nelle ultime tre giornate di campionato. Infine, dopo lo stop riprende anche il campionato dell’Under 14 Pro che domani sfiderà il Cesena tre le mura amiche del centro sportivo Fabbri. In campo femminile invece l’Accademia Spal Primavera ospita il Fossolo 76 oggi alle 17,30, mentre la Spal Under 15 affronterà il San Marino in casa domani alle 10.

s.m.