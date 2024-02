Prime scintille a sinistra: "Io uomo del potere?. Mai stato, aperto a tutti"

Un candidato sindaco di potere, figlio di una politica centralista? L’avvocato Fabio Anselmo – da venerdì in corsa per un’ampia fetta di centrosinistra – non ci sta. Soprattutto perché la frecciata arriva dalla stessa parte della barricata. Risponde quindi punto su punto alle parole della candidata de La Comune Anna Zonari, a sua volta intervenuta a seguito delle ‘bacchettate’ arrivate dai vertici romani di Avs, che invece appoggiano il legale. Anselmo esordisce con un richiamo alla lettera con la quale, nel caso non si fossero verificate certe condizioni, si sarebbe ritirato dalla corsa. Un foglio datato 14 dicembre 2023 e ovviamente rimasto lettera morta, ma della cui esistenza gli alleati erano a conoscenza. "Ditemi che sono un incapace, che sono folle, ditemi che ho idee balzane ma, per favore, non inventate narrazioni fantasiose che vorrebbero fare di me un candidato di potere – esordisce il legale –. Sfido chiunque a trovare miei interventi pubblici nei quali io possa mai aver mancato di rispetto alla persona della professoressa Calafà (Laura, possibile candidata ma poi uscita di scena, ndr). Io non allontano proprio nessuno. Ho sempre manifestato rispetto per lei. Rispetto, devo dire, non corrisposto. Quando ho appreso della candidatura di Anna ne ho pubblicamente riconosciuto il suo grande valore. Sia ben chiaro che io non chiudo la porta a nessuno, tranne ai fascisti. Tantomeno ad Anna Zonari". Ritorna poi alla serata di venerdì all’Apollo, giorno in cui ha sciolto la riserva. "La gente che è venuta all’Apollo mi ha scaldato il cuore – scandisce –. L’entusiasmo che ha manifestato mi ha consentito di comprendere che stavo facendo la scelta giusta. Se non è partecipazione questa che cos’è?". Poi conclude tornando su Zonari. "Nutro stima, considerazione e rispetto per la candidata – afferma –. Non le ‘lancio ami’ perchè solo parlare in questo modo le manca di rispetto. Ho invitato anche lei venerdì. La considero una risorsa per la città e non una rivale. Non un pesce che debba abboccare a un amo".