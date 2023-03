Primi cinque mesi del Governo Meloni, incontro con Fd’I

Approssimandosi la conclusione dei primi 5 mesi di "Governo Meloni", Il Senatore Alberto Balboni e l’On. Mauro Malaguti saranno a Poggio Renatico, sabato 1 aprile, alle 10:30 presso il dehors della Caffetteria Bulli & Pupe in via Matteotti 17 per illustrare l’azione di Governo e l’attività parlamentare dei gruppi di Fratelli d’Italia a Roma. Balboni e Malaguti proseguono così il ciclo di incontri con i cittadini toccando molti temi come il coinvolgimento dell’Unione europea, la gestione dell’immigrazione, i progetti di politica energetica, la riforma fiscale.