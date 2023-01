Primi nella classifica dell’ecologia Un fiume di borracce per gli alunni

Nuovi erogatori dell’acqua e 8mila bottigliette in acciaio inox agli studenti per ridurre la plastica. Da Atersir finanziamento di 60mila euro al Comune di Ferrara per la realizzazione del progetto ‘Bere a scuola plastic free’. Gli studenti di Ferrara potranno contare su 8mila bottigliette riutilizzabili, e su nuovi erogatori di acqua potabile, per la riduzione dell’utilizzo della plastica.

ll progetto, denominato ‘Bere a scuola plastic free’ e presentato dal Comune di Ferrara all’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir), si è recentemente aggiudicato il contributo di 60mila euro. Ferrara si è classificata prima in graduatoria, ottenendo il massimo importo previsto per un Comune capoluogo di provincia. Le risorse sono erogate dalla stessa Atersir. Quelle che saranno in distribuzione nelle aule saranno borracce (in acciaio inox, materiale che garantisce i necessari requisiti igienici, oltre che completamente riciclabile e riutilizzabile) che celebreranno il territorio con disegni – a firma di Alberto Lunghini – che ritraggono il Castello, il duomo, i prodotti tipici (salamina da sugo, coppietta, cappellacci), un simbolo legato alla Spal, la bicicletta, la storia estense. L’iniziativa ha come obiettivo la riduzione e la prevenzione della produzione di rifiuti, in particolare dei rifiuti plastici. Nei prossimi mesi saranno anche installati – in 34 scuole dell’obbligo del Comune di Ferrara – punti di erogazione di acqua potabile. Acqua potabile che, per motivi igienici, non può essere prelevata dai rubinetti dei bagni. Contestualmente la ‘borraccia’ in acciaio inox sarà fornita agli alunni: 8mila i pezzi che saranno consegnati tra elementari, medie e alcune scuole dell’infanzia (nel contesto di un prossimo progetto legato alla sensibilizzazione sull’utilizzo della risorsa idrica). Una fornitura, questa, già in parte prevista dall’Amministrazione, nell’ambito della propria programmazione, e che è poi stata ulteriormente potenziata alla luce dell’ammissione ai contributi. Il progetto prevede anche la formazione specifica e l’avvio di una campagna sul consumo dell’acqua di rete, sul corretto utilizzo dei rubinetti, sull’importanza della riduzione della plastica. "L’educazione a un consumo responsabile e alla tutela ambientale parte dalle scuole e vede gli studenti protagonisti nella costruzione delle buone pratiche", dice l’assessore Dorota Kusiak. “È obiettivo dell’Amministrazione Comunale la riduzione dei rifiuti in plastica nelle scuole", afferma l’assessore Alessandro Balboni.