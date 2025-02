Primi, secondi e pizze. L’ospedale Sant’Anna dona oltre 2mila pasti

"Il nostro compito è quello di essere dei ’facilitatori’ nel diffondere la pratica di recupero delle eccedenze alimentari, garantendo che il cibo donato sia sano e sicuro", spiegano la dottoressa Cristina Saletti, direttrice dell’unità operativa di igiene degli alimenti e nutrizione, e il dottor Giovanni Dell’Orfano, direttore dell’unità operativa di igiene alimenti di origine animale.

Il loro messaggio arriva in concomitanza con la giornata per la prevenzione dello spreco alimentare. Forte l’impegno delle aziende sanitarie ferraresi per promuovere il recupero del cibo, in campo da anni con attività di formazione rivolta alle associazioni di volontariato. L’azienda Usl di Ferrara è impegnata nella divulgazione e promozione delle ’Linee guida regionali per l’offerta di alimenti e bevande salutari e sostenibili nelle scuole’, che mirano a condividere con i servizi di ristorazione collettiva e con il mondo della scuola, menù equilibrati dal punto di vista nutrizionale e sempre più sostenibili.

L’obiettivo è quello di proporre alimenti di origine vegetale, ridurre lo spreco e incentivare la donazione delle eccedenze. Nel 2024 hanno avuto l’ok 143 menù proposti dai Servizi di ristorazione collettiva che operano nelle scuole della provincia di Ferrara. L’impegno nella lotta allo spreco alimentare vede, inoltre, sempre più coinvolto il mondo della scuola. La promozione di un’alimentazione sana, sicura e sostenibile rientra nei percorsi proposti nel catalogo ’Scuole che promuovono salute 2024-2025’ dell’Usl e dall’azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara.

"Un appello è rivolto ai consumatori – concludono Saletti e Dell’Orfano – affinché ciascuno di noi possa fare la propria parte, nel quotidiano, con una gestione più consapevole degli acquisti alimentari, della dispensa e del frigorifero, una lettura attenta dell’etichettatura dei prodotti che permettano di prevenire e combattere lo spreco domestico". Con il progetto #Menosprecopiusolidarietà, a battesimo nel 2016, il Sant’Anna ha donato lo scorso anno 2.400 pasti, con primi, secondi, contorni e pizze. I pasti ricavati dal self-service dell’ospedale di Cona, alla chiusura della linea di distribuzione, vengono consegnati alla ‘Casa di Stefano’ dell’associazione Viale K che ospita persone in situazione abitativa precaria (sfratto), di abbandono, di pericolo fisico e psicologico.