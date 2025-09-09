Primi segnali di vera Spal

La Spal, finalmente! La vittoria di Sant’Arcangelo, niente affatto scontata, ha posto parziale rimedio alla falsa partenza col Fratta Terme, e fornito un po’ di conforto anche sul piano dell’espressione di gioco. Nulla di trascendentale, però è giusto sottolineare che il match è stato fin dal principio condotto da Ricci e compagni e che il numero di occasioni da gol (e di legni…) premia la squadra di Di Benedetto. Al Sant’Arcangelo è stato concesso poco, e sempre in contropiede.

Più dello splendore della manovra, la scampagnata romagnola ha esaltato la solidità e la compattezza della Spal, e anche la sua voglia e il suo carattere, che qualche timore avevano lasciato nella prima partita. Si temeva in sostanza che giocatori di categoria superiore potessero calarsi con troppa leggerezza nello spirito dell’Eccellenza. Dato il finale di orgoglio espresso col Mesola in Coppa Italia e la prestazione "tignosa" sciorinata al "Valentino Mazzola", al momento quella paura un po’ si allontana, anche se servono conferme continue.

La sua vittoria la Spal l’ha proprio voluta: prima l’ha perseguita fortemente, e una volta sbloccato il risultato l’ha difesa con la stessa tenacia e un solo (ma grande…) spavento. Un clean sheet era richiesto, e finalmente la fase di non possesso è stata efficiente. Anche sui piazzati a favore dei romagnoli la Spal è apparsa in progresso, pur non perfetta. Insomma piccoli passi avanti si sono notati.

Ricci è valido schermo davanti alla difesa anche quando la gara si fa "sporca" come è accaduto domenica. Sa dove piazzarsi, e quando non gli è permesso ricamare gioco, si abbassa a schermare da mediano centrale, dando una bella mano a una ultima linea in cui ha giganteggiato Dall’Ara e ha convinto Mambelli, preferito a Casella come centrale: terzino di nascita, è arrivato però con la targhetta di jolly e alla prima da titolare è piaciuto.

Manca ancora parecchio sul fronte offensivo, e aver creato occasioni a un passo dalla doppia cifra - con il Fratta furono tre soltanto - anche in questo modo torna a merito di Senigagliesi e compagni. Le due ali hanno lavorato bene, mentre a Carbonaro viene richiesto un lavoro che non è vistosamente nelle sue corde. Non sono quelli i suoi movimenti, né lo aiuta la stazza fisica. Data l’ammonizione, si pensava che Di Benedetto lo sostituisse prima con Gabriele Mazza, e aspettando tanto il tecnico ha anche rischiato quando si è accesa una rissa a metà campo.

Si attende Cesario, e si spera che poi l’attesa venga premiata. Anche perché le ali a naso non sembrano avere il gol facilissimo, né si vedono stoccatori micidiali dal limite. Nella giornata hanno supplito gli inserimenti dei centrocampisti: nella sua giornata meno felice Malivojevic ha bollato il gol decisivo, mentre Cozzari è stato utile sui corner a favore e con la sua fisicità ha propiziato il recupero palla in alto da cui è scaturito il gol.

Domani sera c’è il Comacchio al "Mazza" per la Coppa, prima della gara interna col Massalombarda: si tratta di un test utile per cercare forma atletica e intesa.