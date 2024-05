’Primi sprint’, il giro dei talenti: "L’emozione della corsa rosa"

Un’emozione forte al Giro d’Italia l’hanno provata i bambini e sicuramente, quelli che venerdì hanno disputato la gara ‘primi sprint’ a Cento, venerdì, sul traguardo della 13° tappa della corsa rosa. Come i professionisti, i piccoli atleti hanno provato l’ebbrezza di tagliare il traguardo di via Ferrarese, partendo dagli ultimi 200 metri per disputare la gara che ha visto salire sul podio, lo stesso che qualche ora dopo avrebbe incoronato Milan e Pogacar, tre giovani delle società locali di ciclismo: Manuel Balboni della Bonzagni di Decima, Ema Pace della Stella Alpina Renazzo e Alessandro Tafuri della Bonzagni.

"Fra le attività promozionali coordinate dal Comitato Regionale dell’Emilia-Romagna – dice l’ente regionale - spicca sicuramente la Cycling Cup Giro d’Italia che in quest’occasione ha chiamato a raccolta i bambini delle società ferraresi per la tappa 13 del Giro d’Italia. Sotto gli occhi meravigliati dei bambini di Cento si sono esibiti in una prova di velocità al finish line alcuni giovanissimi delle società Stella Alpina di Renazzo, SDCG Bonzagni e 100 Cycling. Ad applaudirli, tutto il pubblico della corsa rosa". Con loro il Vicepresidente CRER Pierluigi De Vitis, referente di categoria, che si sta facendo promotore, assieme al Consiglio Regionale, di un’intensa attività organizzativa a favore della promozione ciclistica giovanile. Perché lo sport è una palestra di vita e forma, oltre il corpo, le menti dei ragazzi.

Laura Guerra