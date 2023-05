Primo alloggio per l’unità di crisi "Sarà usato in caso di evacuazione"

Si trova a Cesta ed è il primo alloggio destinato all’Unità di crisi in provincia di Ferrara. Acer ha approntato con questa finalità un’abitazione del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Copparo. La casa è stata sistemata, arredata e provvista di elementi, come piccoli elettrodomestici e stoviglie, che la rendano immediatamente abitabile. È a disposizione in casi di emergenza: per problematiche legate a evacuazioni, ad esempio in caso di incendi o crolli. Il primo alloggio di Unità di crisi è stata presentata nel corso dell’incontro fra Comune di Copparo e Acer, a cui hanno partecipato il sindaco Fabrizio Pagnoni, con il vicesindaco Simone Grandi e il responsabile Erp dell’Unione Terre e Fiumi Germano Rolfini, e il direttore Diego Carrara, con il responsabile Progettazione e sviluppo Marco Cenacchi e il responsabile dell’ufficio economico Michele Brandolini.

Nello stesso ambito, è stato fatto il punto sulle progettazioni in corso, fra le quali l’intervento di miglioramento e adeguamento sismico e di efficientamento energetico dell’immobile di Ambrogio in via Fani ai numeri civici 8, 10 e 12, che è finanziato per 1,6 milioni di euro assegnati a Copparo nell’ambito di Pnrr e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Acer, soggetto attuatore, ha già individuato la ditta aggiudicataria e ha effettuato i primi incontri con lo studio di progettazione che si occuperà della fase esecutiva, dopo la verifica e la validazione della quale verranno consegnati i lavori: entro il mese di giugno. Gli interventi potranno essere condotti dall’esterno, senza la necessità di spostare i residenti. Il progetto è molto importante per chi è in difficoltà.

Valerio Franzoni