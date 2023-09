Primo ciak: il dragone d’oro a Giannini

Sarà in compagnia di Giancarlo Giannini il primo Meet The Stars del Ferrara Film Festival, giunto alla sua ottava edizione in programma da oggi al 23 settembre. L’artista, attore, regista, doppiatore, scrittore e sceneggiatore, affronterà il tema della formazione per chi decide di intraprendere questo mestiere fatto di continuo studio. Vincitore di decine di premi e riconoscimenti internazionali nella sua lunga carriera, Giannini non può che essere il miglior “professore” in materia di approccio all’attorialità.

L’incontro, che apre il Festival oggi alle 17 al Teatro Nuovo di Ferrara, è curato dall’Università Mercatorum e condotto da Anna Bisogno, professore associato di cinema e televisione dell’Ateneo, ed è aperto al pubblico previa iscrizione sul sito del Festival. Giancarlo Giannini sarà anche il protagonista della serata inaugurale dell’ottavo Ferrara Film Festival, durante la quale riceverà il Dragone d’Oro alla Carriera, uno dei più ambiti riconoscimenti della kermesse ferrarese, assegnato negli anni passati a star del cinema come Danny Glover e Jim Sheridan. Cruciale la presenza dell’Università Mercatorum al Ferrara Film Festival, che vede fra gli organizzatori l’esperto di comunicazione, produttore, manager e imprenditore Gianluca Melillo Muto (docente a contratto dell’Ateneo). Ricchissima L’ottava edizione del Ferrara Film Festival, con un parterre da tappeto rosso, come quello che accompagnerà gli ospiti fino all’ingresso del Teatro Nuovo, il più importante della città, centro nevralgico del Festival insieme a piazza Trento e Trieste, hub principale della manifestazione, nella quale sarà allestito il Cine-Village. Kevin Reynolds, Jeremy Piven, Lucrezia Lante della Rovere, Steven Bauer, Edoardo Leo, Jane Alexander, Stefano Fresi, Marco Leonardi e Manuela Arcuri sono alcuni dei molti volti noti di questa speciale edizione. Nella giuria d’eccezione, presieduta da Daniele Taddei, amministratore degli Stabilimenti Cinematografici Studios – partner del Festival – gli attori Martina Stella e Francesco Montanari, il regista Luca Ribuoli, la costumista Nicoletta Ercole, dallo scenografo Tonino Zera e il fotografo e direttore della fotografia Roberto Rocco. Sabato 23 settembre l’attesa cerimonia di premiazione che assegnerà i Golden Dragon Awards 2023. C’è spazio anche per l’arte nella mostra di Danilo Sciorilli, con le opere presenti in “Countdown”, il cortometraggio che sarà proiettato in loop nei momenti di pausa tra le proiezioni, e i manifesti d’autore che riempiranno la città. Novità di questa edizione è “Studios lounge live”, che “apre” il Festival al pubblico. Sarà uno spazio “interattivo” fatto di grandi vetrate, quindi completamente a vista, nella splendida Piazza Trento e Trieste di fronte al Teatro.

Ogni giorno ospiterà interviste live e photo call con i grandi ospiti della giornata: Giancarlo Giannini, Jeremy Piven e Martin Guigui (protagonista e regista di “Sweetwater”), Stefano Fresi, Kevin Reynolds (regista di blockbuster mondiali come “Waterworld”, “Robin Hood: Principe Dei Ladri” e “Fandango”, di cui si celebrerà il 40º anniversario delle riprese), Lucrezia Lante della Rovere e Francesco Zecca (protagonisti di “L’incantevole Lucrezia Borgia”), Steven Bauer (co-protagonista con Al Pacino in “Scarface”), Edoardo Leo (protagonista di “La mossa del pinguino”), Jane Alexander (protagonista di grandi produzioni come “L’uomo delle stelle”), Cristiana Dell’Anna e Camilla Filippi. A fare gli onori di casa allo Studios Lounge Live le attrici Jane Charlotte De Rossi, Erica Ceste e Maria Vittoria Cozzella. Il link per consultare il programma completo della rassegna: www.ferrarafilmfestival.com.