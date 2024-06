Primo Consiglio, ecco la giunta: "Subito al lavoro per il paese"

Si è insediato ieri mattina a tempo di record il nuovo consiglio comunale di Argenta e a tempo di record viene nominata la nuova giunta. Parte a razzo Baldini nel suo secondo mandato da sindaco e dopo aver convocato il consiglio a soli 12 giorni dalla proclamazione comunica la giunta che si metterà al lavoro per Argenta, affiancandolo nel governo del territorio. Se è vero che in Consiglio le novità sono tante, prima fra tutte la composizione articolata in tre gruppi consigliari (Pd, Andrea Baldini Sindaco e #futurogreen) la giunta si ripresenta confermando Cillani, Borea e Zanotti a fianco delle novità Cai e Malagolini. Se riguardo a Cai i rumors erano insistenti, non possiamo dire di certo che non sia una sorpresa la nomina di Monica Malagolini, affermato avvocato molto attiva in ambito culturale e associazionistico ben oltre il territorio argentano. Le altre novità riguardano il presidente del consiglio comunale, con l’avvento di Eraldo Sanchi, Pd, presidente della rappresentanza di Santa Maria Codifiume, il più votato con 140 voti; vicepresidente è Francesca Ventura, mentre le minoranze (Fratelli d’Italia e Argenta Rinnovamento) hanno visto bocciare le candidature di bandiera Marco Checcoli e Nicola Fanini. Altra novità è Francesca Coltra capogruppo Pd al posto di Francesco Zaccaria, che così come il presidente uscente del Consiglio Leonardo Fiorentini, hanno preferito intraprendere la sola carriera professionale. Nella sua introduzione il sindaco Andrea Baldini ha evidenziato la strada prioritaria che avranno le opere finanziate dal Pnrr e dai fondi sovracomunali, come la riqualificazione dell’ospedale e della variante alla statale 16, passata da un quadro finanziario di 106,7 a 250 milioni. "Ci auguriamo pure noi che facciano un buon lavoro – ha sottolineato Gabriella Azzalli a nome di entrati i gruppi consiliari di opposizione - e che dopo l’indubbio impoverimento del territorio per via di errori e omissioni del passato, si trovino soluzioni per non metter mano a ciò che resta di indubbio valore, le farmacie comunali o comunque che i cittadini paghino un prezzo troppo alto rispetto ai servizi effettivamente erogati. Una opposizione unita, coesa, senza pertugi, solo ed esclusivamente per il bene di questo territorio è pronta a lavorare".

Franco Vanini