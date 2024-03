Primo filone, caduta ogni accusa

Il primo filone d’inchiesta sulla diffusione del Covid nelle case di riposo è già finito in archivio. Stessa sorte rischia di avere il secondo, quello sulle strutture per anziani Paradiso e Caterina, per le quali la procura ha chiesto nei giorni scorsi l’archiviazone di tutte le contestazioni. Per quanto riguarda l’altro troncone, si diceva, di recente il giudice per le indagini preliminari Silvia Marini ha accolto la richiesta di archiviazione depositata dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino in merito all’indagine su contagi e decessi da coronavirus nelle strutture ‘Beneficenza Manica’, ‘La Fiorana’ e ‘Villa Aurora’.

Decisiva ai fini dell’epilogo della vicenda è stata la consulenza affidata al virologo Saverio Parisi, il quale è stato chiamato a valutare se, alla luce delle conoscenze e delle dotazioni dell’epoca, sarebbe stato possibile evitare il contagio nelle strutture e, di conseguenza, i decessi. Le conclusioni del tecnico non hanno portato a elementi tali da poter sostenere l’accusa in giudizio, spingendo così il pubblico ministero a chiedere l’archiviazione, istanza recentemente accolta dal giudice.