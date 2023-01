Primo incontro della Consulta "Servono nuovi attraversamenti"

La prima seduta della nuova Consulta di Cento e Penzale, tenutasi lunedì sera, ha visto come argomenti principali la richiesta di rifacimento degli attraversamenti pedonali ma anche riflessioni sull’illuminazione pubblica, assente in alcuni luoghi della città. Presente alla seduta, l’assessore Romano Bozzoli. "Abbiamo sollecitato l’amministrazione al rifacimento delle righe degli attraversamenti pedonali, soprattutto dove mancano –ha detto il presidente Giacomo Balboni (foto) – ci hanno detto che presto sistemeranno perché vi è uno stanziamento di 92.000 euro. Come gli anni passati, abbiamo ribadito anche la necessità di punti luminosi così da rendere più visibili alcuni attraversamenti ma anche di passaggi pedonali, ora insistenti, nella zona di via Bologna nel presso del Brico così come nei pressi dell’incrocio dell’Hotel Europa. Ci hanno detto che valuteranno la cosa. Problema di pericolosità ad attraversare anche per via Ferrarese e via Bologna che necessitano di interventi per una maggior sicurezza".

Idee anche per i punti più critici. "Abbiamo avanzato la proposta di passaggi pedonali a chiamata, con semaforo, come a Pieve – ha proseguito – soprattutto per punti molto critici dove non si riesce a rallentare il traffico, come ad esempio all’incrocio tra via Reno Vecchio e via Curato. In occasione della presentazione del bilancio, prevista per il 18 in consulta, vedremo cosa ci diranno. Al momento ci hanno annunciato anche l’acquisto di altre tre prevelox da mettere in città. Al momento il comune ci ha detto che le problematiche sono molte e difficili ma che nel tempo, saranno considerate tutte".

Poi il tema dell’illuminazione. "Abbiamo raccolto molte segnalazioni dai cittadini per via Respighi, via Salieri, via Breviglieri, via Monteborre, la ciclabile della Ferrarese e altre zone – ha spiegato – l’amministrazione ci ha detto che prevede un piano di estensione dell’illuminazione pubblica annuale e su questo tema si è parlato anche di costi. Bozzoli, infatti ci ha spiegato che dai 100 euro annui a punto luce, di costo energetico, si è passati ora a circa 200 euro e ci si scontra anche con questo aspetto. La disponibilità però di ragionarvi c’è". E le strade.

l.g.