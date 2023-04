Primo Maggio alla Tratta nel segno della musica e del buon cibo

Sono diverse le iniziative in programma nel Copparese, a partire dalla prossima settimana. In occasione della Festa dei lavoratori, domani si terrà ‘1° Maggio alla Tratta’ per trascorre la giornata in compagnia, all’insegna della riflessione, della musica e della gastronomia. L’iniziativa si terrà negli spazi museali di via Goito, aperti dalle 11 alle 18, ed è organizzata da Archeologi dell’Aria, in collaborazione con Antichi Sapori e Creativando e con il patrocinio del Comune di Copparo. Il programma prevede alle 12 l’apertura stand gastronomico, con menù a base di panini e salsiccia, alle 14.30 i discorsi del sindaco e della rappresentanza sindacale, alle 15.30 il concerto di Alex Mari & The Lovers; saranno presenti i Mercatini di Creativando. È ai nastri di partenza, inoltre, la proposta culturale estiva dedicata ai bambini e a tutta la famiglia ‘Tutti giù per terra’, organizzata dall’amministrazione comunale. Le iniziative si svilupperanno dal 2 maggio al 26 luglio, in collaborazione con Teatro De Micheli, biblioteca ‘Anne Frank’, Archeologi dell’Aria, Cavalieri del Naviglio, Proloco di Ambrogio, CSR Tamarese, Proloco Saletta e Associazione Fiera Coccanile. La prima iniziativa sarà ‘Al parco con... la Biblioape’, dal 2 maggio al 6 giugno, che si terrà nei martedì dalle 17, in collaborazione con Le Pagine: il progetto mette in gioco una biblioteca viaggiante ricca di libri per bambini e ragazzi, con narrazioni e letture animate.