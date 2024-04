Primo Maggio con il DeltaDivino, torna la kermesse dedicata a Bacco

COMACCHIO

È in programma oggi l’ultima giornata della Festa dei Pesci Marinati alla Manifattura di Comacchio, pronta a lasciare il testimone a un altro evento che celebra le eccellenze enogastronomiche del territorio. Da lunedì, infatti, torna l’appuntamento con ‘Delta DiVino’ che per tre giorni (dal 29 aprile al 1° maggio) vedrà protagonisti i vini delle Sabbie e i prodotti del territorio deltizio. L’evento, alla sua seconda edizione, è organizzato dal Comune di Comacchio, dalla cooperativa sociale Work and Belong in collaborazione con Ais (Associazione Italiana Sommelier) Ferrara e prevede un intenso programma tra degustazioni, masterclass culinarie, visite guidate, il mercato dei prodotti tipici locali, nonché lo stand gastronomico alla Manifattura dei Marinati.

"Delta Divino ha lo scopo di far conoscere a visitatori e turisti la nostra enogastronomia, nonché promuovere e far conoscere il nostro territorio – ricorda la vice sindaco con delega agli Eventi, Maura Tomasi -. È un evento che ha anche lo scopo di avvicinare i giovani alla cultura del vino, a bere in maniera consapevole, senza eccessi. Il vino deve essere conosciuto, degustato e assaporato". Nella tre giorni della manifestazione, all’ombra del Loggiato dei Cappuccini in corso Mazzini saranno presenti otto cantine del territorio che proporranno i loro vini per la degustazione, accompagnata dai sommelier di Ais (acquistando gli appositi carnet degustazione, 4 tagliandi e 7 tagliandi, rispettivamente da 10 e 15 euro). Sempre al Loggiato dei Cappuccini, sarà presente anche il ‘Mercato Divino’ con protagoniste le eccellenze enogastronomiche e all’artigianato, mentre nella Manifattura dei Marinati si terranno masterclass in cui verranno proposti abbinamenti tra vini delle Sabbie e prodotti come il pesce delle Valli di Comacchio, il gelato al sale di Comacchio, le ostriche di Goro, gli asparagi del Delta, oltre allo stand gastronomico. All’Antica Pescheria in Piazzetta Trepponti sarà aperta l’Osteria Divina per degustazioni di aperitivi e sul Sagrato del Duomo si terrà l’iniziativa ‘Live Painting – Made In Valley’ (a cura di CediS in collaborazione con Spazio Marconi – Youz Officina), con giovani artisti che realizzeranno opere dal vivo, con la direzione artistica di Riccardo Buonafede e non mancherà l’area bimbi. Coinvolti anche i ristoranti del centro storico, che proporranno Vini delle Sabbie e piatti tipici nei loro menù. Questo e molto altro ancora nel programma dell’evento, consultabile sul sito www.deltadivino.it.

Valerio Franzoni