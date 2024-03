Primo posto al torneo di Jujitsu

Ha conquistato il primo posto l’Asd Csr Jujitsu Italia Bondeno in occasione del settimo trofeo "New Napoleonico", tenutosi domenica presso la Palestra Bonini del Centro Sportivo Bihac. I portacolori matildei si sono affermati davanti ad altre undici società, in una giornata che oltre all’agonismo ha avuto come protagonisti il folto pubblico e la socialità. "Una bella domenica di divertimento, conclusasi nel migliore dei modi per gli atleti di Bondeno, cui vanno le nostre più sentite congratulazioni – commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore allo Sport, Ornella Bonati –. L’organizzazione impeccabile della Jujitsu Bondeno ha consentito lo svolgimento del torneo senza alcun intoppo, coinvolgendo in maniera appassionata le numerose persone accorse a vedere".

cl.f.