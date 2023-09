Primo soccorso, lezioni in biblioteca

Cosa fare e cosa non fare in caso di incidente o malore? La biblioteca del Centro Documentazione Donna, per rispondere a questa domanda, organizza nella sede in via Terranuova 12 un corso di primo soccorso aperto a tutti. Gli incontri, teorici e pratici, si terranno nella sede della biblioteca ogni martedì, a partire dal 3 ottobre, dalle 18 alle 20 e termineranno il 14 novembre, per un totale di sette lezioni. Info

ð 3470851801.