Principesse e il mondo Disney, torna la magia degli eventi natalizi

ARGENTA

Ruota come sempre attorno alla pista sul ghiaccio il circuito di iniziative natalizie messo a punto dall’amministrazione comunale in collaborazione con la Pro loco e il mondo del volontariato. Sarà una full immersion nel magico regno del ghiaccio, gli amici di Incontroll’arte portano per la prima volta ad Argenta principesse, principi e tanti altri personaggi Disney che usciranno dal mondo delle favole per danzare e pattinare sul ghiaccio in un evento straordinario. Da mercoledì 6 dicembre a domenica 7 gennaio si pattina a ritmo di musica nella grande pista sul ghiaccio allestita in piazza Garibaldi. A disposizione ci saranno 300 pattini per il noleggio e per i piccoli principianti sono disponibili gratuitamente quattro simpatici tutori. La pista sarà aperta al pubblico al mattino dalle 10 alle 12 e al pomeriggio dalle 14 alle 19; alla sera dalle 20 alle 23. I prezzi di ingresso, comprensivi del noleggio pattini, sono: intero 5 euro, ridotto under 12 o 4; scuole 3 euro; abbonamento per 5 ingressi 20 euro, utilizzabile anche in famiglia. Restiamo in piazza, dove è in programma il 6 dicembre la fiaccolata di San Nicola e del vischio, promossa dall’associazione culturale celtica Trigallia; alle 16.30 ritrovo e partenza da via Trieste (sotto i portici). Sempre il 6 dicembre "Santa Claus incontra il suo alter ego San Nicola sul ghiaccio". Domenica 17 e sabato 30 dicembre dalle 16 alle 18 musica dal vivo con i gruppi Steven in the Forest e Kelloggs, in collaborazione con la Scuola di Musica Solaris. Domenica 17 e sabato 23 dicembre dalle 10 alle 12 ci sarà "Pattiniamo nel regno Disney", in collaborazione con Incontroll’arte. Sulle note di melodie indimenticabili, preparatevi ad essere trasportati in un mondo incantato con Biancaneve, Belle, Anna, Elsa, Peter Pan, Capitan Uncino e molti altri personaggi. Restiamo in centro dove ci sarà una mostra di alberi di Natale, oltre all’iniziativa "Allestisci il tuo albero di Natale, attiva dall’11 al 15 dicembre, con inaugurazione domenica 17 dicembre alle 17. Sarà possibile visitare la mostra fino al 7 gennaio, dalle 15 alle 19 (info: 389-5160771). Sabato 9, 16 e 23 dicembre dalle 16 alle 18 ci sarà il "Mercato incantato", laboratori natalizi di riciclo per i bimbi.

Franco Vanini