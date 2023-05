Priolo al prefetto: "Sorpresi dalla decisione di organizzare ugualmente il concerto"

Concerto e maltempo, si apre un’altra polemica destinata a crescere nelle prossime ore quando si spegneranno i riflettori sulla musica. La Regione Emilia-Romagna, attraverso la vicepresidente delegata alla protezione civile Irene Priolo (foto), ha manifestato al prefetto Rinaldo Argentieri e al sindaco di Ferrara Alan Fabbri "la sorpresa della scelta di tenere comunque il concerto di Bruce Springsteen e di richiedere l’attivazione del volontariato di protezione civile, stante la gravissima emergenza che sta investendo una vasta parte del territorio regionale". Lo fa sapere, con una nota arrivata nella tarda serata di ieri, la Regione stessa. "La decisione di tenere o meno il concerto di Ferrara – precisa la vicepresidente Priolo – non compete alla Regione, né al Commissario per la gestione dell’emergenza maltempo in corso. Questa decisione spetta unicamente al Comune di Ferrara, che ha autonomamente scelto di confermare l’evento". Irene Priolo fa inoltre sapere di aver negato la disponibilità di impiegare per il concerto mezzi e uomini della protezione civile che non siano volontari comunali, escludendo in ogni caso tutti coloro che dispongano di professionalità funzionali alle attività in emergenza attualmente all’opera. "E questo – conclude la vicepresidente delegata alla protezione civile – tanto più nel momento in cui sono impegnate nella gestione dell’alluvione anche risorse che sono provenienti da altre Regioni".