‘Private Callas’ con Artemis Danza. Monica Casadei svela un mito

Domenica 29 ottobre (alle 16) al Teatro Comunale di Ferrara debutta in prima mondiale ‘Private Callas’, spettacolo corale della Compagnia Artemis Danza nell’ambito del progetto CorpiViolati. La coreografa ferrarese Monica Casadei torna nella sua città natale per presentare il suo nuovo lavoro, che racconta l’anima frammentata della “Divina” Maria Callas, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita (New York, 2 dicembre 1923). Lo spettacolo, inserito nel progetto CorpiViolati, sarà anticipato sabato 28 ottobre alle 18 dall’incontro pubblico al Ridotto del Teatro con Monica Casadei a cura di Carmela Piccione: ‘Private Callas’. Miti al femminile nella coreografia del ‘900”. Sarà proiettato il progetto di videodanza ‘Callas, un cuore infranto’.