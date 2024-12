Privilegi politici: appello a Salvini, Schlein, Conte e Fratoianni per abolirli

Caro Carlino,

il signor Andrea Finotti, in una sua lettera, segnala giustamente che di fronte a Montecitorio c’è una banca che applica condizioni di favore ai deputati. Poi invita Salvini a battersi contro privilegi di questo tipo, negati ai comuni cittadini. Va bene, ma siccome le condizioni favorevoli riservate ai politici della “casta” (se non ricordo male c’è uno sportello bancario anche dentro Palazzo Madama) riguardano tutti i parlamentari, perché Finotti non invita anche Schlein, Conte e Fratoianni (che dicono di appoggiare la “rivolta sociale” preconizzata da Landini) a battersi perché simili privilegi siano aboliti?

Mary Zucchi

Caro Carlino,

leggo che lo spread è ai minimi storici, circa 110, e penso in prospettiva a mia figlia, a tutti i figli di tutte le famiglie, e alla riduzione conseguente del nostro debito pubblico. Poi leggo che l’occupazione è ai livelli massimi, quella a tempo indeterminato s’intende. Penso al cuneo fiscale ridotto, alle minori tasse per chi lavora, produce e non vive da parassita standosene sul divano ad attendere il regalino assurdo del dolce far niente. Può bastare? Solo un modesto messaggio alla schiera dei rematori all’incontrario, alla folta schiera di chi non sa più che stracci pigliare per dimostrare la propria inutilità politica.

s. m.