Pro Loco, c’è la cena di Natale. Ma il clou avrà inizio l’8 dicembre

Tutti a tavola per una serata in compagnia per sostenere le iniziative natalizie. Questa sera alle 20 la Pro Loco di Portomaggiore propone la ’Cena di Natale’, ospitata nel Centro dell’Olmo, in via Carlo Eppi, vicino al supermercato Coopestense, un ambiente capiente e riscaldato, con possibilità di un comodo parcheggio. "L’obiettivo – spiega Giovanna Toschi, presidente della Pro Loco – è raccogliere dei fondi da destinare alle attività natalizie. Sarà un cartellone ricco e variegato, in grado di accontentare un po’ tutti i gusti". Il colpo di gong per le manifestazioni natalizie è atteso per l’8 dicembre: alle 14.30 aprirà al pubblico la pista di pattinaggio sul ghiaccio, in piazza Umberto I, un’attrazione che punta non solo ad offrire divertimento, ma anche a rilanciare il centro cittadino, coinvolgendo scuole, famiglie e attività commerciali. E’ l’attrazione principale, molto amata soprattutto dai bambini, ma non solo. Nelle adiacenze saranno posizionante le casette di Babbo Natale e il chiosco per cioccolata calda e vin brulè per riscaldarsi dalle rigide temperature del periodo invernale. All’imbrunire saranno accese le luminarie e il grande albero di Natale, che sarà posizionato domani (sabato 30). Per quanto riguarda le altre manifestazioni, ricordiamo il concerto gospel nella chiesa Collegiata il 14 dicembre (ore 20.30), mentre al pomeriggio sono in programma dei laboratori creativi rivolti ai bambini, negli spazi parrocchiali di piazza Giovanni XXIII. Il 15 dicembre, al pomeriggio, sarà distribuita la pulenta cunza, polenta condita con ragù e parmigiano a cura dei volontari della Pro Loco, con la polenta preparata in un grande paiolo. A capo della brigata di cuochi volontari proprio Giovanna Toschi. Il 22 altra iniziativa gastronomica popolare, ’A zuen al maial in piaza’, con la cottura di un maiale, sezionato come si faceva una volta in campagna e distribuito a tutti i presenti. E’ confermata il 5 gennaio un’altra iniziativa molto apprezzata: ’Arriva la befana’, con il coinvolgimento dei vigili del fuoco del distaccamento di Portomaggiore. Dapprima saranno distribuite le calze della befana, a cura della Pro Loco, seguiti da uno spettacolo dei vigili del fuoco: dei pompieri acrobati si caleranno dal palazzo ex pretura.

f.v.