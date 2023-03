Pro Loco choc, lascia il presidente "Troppe critiche e impegni di lavoro"

"A.A.A. presidente cercasi". E’ questo in sintesi il punto iscritto all’ordine del giorno della prossima assemblea straordinaria della Pro-Loco di Argenta. Che, convocata per venerdì alle 20.30, alla Sala Mercato, dovrà designare il nome del nuovo timoniere dell’associazione di promozione locale del territorio, ed eleggere il nuovo consiglio direttivo. Il tutto per dare insomma nuova linfa, nuove energie, nuovi imput e stimoli alle attività di aggregazione sociale. L’attuale numero uno, Francesco Forti, titolare di una catena di negozi di prodotti, attività e laboratori sanitari, ha rassegnato le dimissioni.

Ha gettato insomma la spugna, come spiega, "per motivi di lavoro, aumentato esponenzialmente" e di tempi, aggiunge "che non permettono più di fare tutto". Ma anche per fattori di incomprensione dovuti in particolare all’operato del sodalizio, divenuto tra l’altro orfano del vulcano di idee qual era la segretaria Elena Conti, scomparsa prematuramente di recente. Critiche insomma che hanno preso corpo anche sui social, in particolare per quanto riguarda la mancata organizzazione del "Carnevale Argentano", che ha sollevato non poca amarezza e lamentele, così come l’animazione del centro storico, considerata scarsa. "Lascio comunque senza polemiche-spiega Forti, alla guida della Pro Loco sin dal 2016-lascio un’associazione avviata cha ha dato e darà ancora lustro ad Argenta. Ma lancio un invito a chi abbia voglia di fare: che si faccia avanti ora, ben venga, questo è il momento giusto per mettersi in gioco. Io resterò comunque sempre disponibile, per quanto mi sarà possibile, nel dare una mano, il mio contributo da socio e volontario, per collaborare ed aiutare chi mi subentrerà nell’incarico, ed accompagnare la nuova gestione nel suo percorso, nei suoi progetti, nei suoi programmi".

E mentre si dice pronto a passare il testimone sciorina tutta una serie di eventi messi in campo dalla Pro Loco sotto la sua egida: soprattutto i martedì d’estate, la pista sul ghiaccio, le cene in piazza, i giochi tradizionale di una volta, la fiera, la manifestazione Street Food, la festa di Halloween e tantissime altre iniziative di aggregazione sociale, anche di stampo culturale e sportivo.

Nando Magnani