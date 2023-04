Pro Loco di Argenta a guida femminile: eletta Barbara Gnani

Pro Loco di Argenta a guida femminile. Nella riunione di venerdì 31 marzo sono state distribuite infatti le deleghe ed eletto il nuovo presidente, Barbara Gnani (foto), di professione veterinaria. Nei giorni scorsi l’assemblea aveva recepito le dimissioni di Francesco Forti ed eletto il direttivo, che a sua volta ha provveduto a distribuire le cariche. Il vicepresidente è Vasilij Pampolini, Gianni Trentini, segretario, Nicola Fanini, tesoriere e i consiglieri Veronica Franzoni, Anna Fiorini e Michela Fiorini. E’ un consiglio trainato dalle donna, quattro componenti su sette membri.

Il tesoriere Nicola Fanini è anche un giovane politico in ascesa: coordinatore del circolo di Fratelli d’Italia di Argenta. Francesco Forti non è uscito completamente di scena, si è messo a disposizione del nuovo per aiutare la gestione.