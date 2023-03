Pro Loco, il direttivo lascia: "Ora un nuovo corso"

"In eredità lasciamo la padella dei pincini, che ha creato il sapore della festa a tanti momenti di paese e un’associazione con i conti in regola, con buoni rapporti con i fornitori e con l’amministrazione comunale". E’ Prisca Succi ha sciogliere le riserve dell’annuncio di una scelta del gruppo. "Siamo arrivati a fine mandato e non ci candideremo più – annuncia il presidente della Pro Loco Stefano Cattabriga - . Ci dimettiamo per scadenza del mandato. Il 30 marzo si va a nuove elezioni. Siamo pronti ad accompagnare chi si vorrà candidare in ogni passaggio di consegna. Ci dispiace davvero tanto. Noi non riusciamo più a proseguire". Sono stati il gruppo giovane della Pro Loco di Bondeno. Hanno dai venti ai trent’anni. Erano stati eletti nel 2019.

"Eravamo i ragazzi del palio – spiega Curzio Malavasi – arrivavamo dal mondo delle associazioni, delle sagre, degli scout. Ma anche i giovani diventano meno giovani – ammette – chi studiava, oggi ha invece impegni di lavoro, c’è poi chi ha creato una famiglia. Le cose cambiano, nella vita ci sono cicli. Ci siamo sempre divertiti, non manca la voglia ma il tempo". Un gruppo unito di amici Hanno attraversato il lock down, che ha cambiato tutto. Sono stati loro a confezionare le prime mascherine che l’amministrazione comunale aveva consegnato ad una ad una alle famiglie ed erano stati loro, ad ideare, tra un successo strepitoso di pubblico, la prima festa all’estivo 2000, non appena le normative Covid lo avevano permesso, per raccogliere fondi da destinare all’associazione ‘Insieme è più facile’. Fabio Dondi è la mente contabile, amministrativa del gruppo: "La burocrazia che una ProLoco deve seguire oggi, a livello locale e nazionale, non è semplice – ammette – serve tempo".

Claudia Fortini