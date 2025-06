Pro Loco, progetti col segno ’più’: "Così valorizziamo il territorio"

Il presidente della Pro Loco Davide Nardini, affiancato dal segretario amministrativo Leonardo Trombini, ha presentato il bilancio dello scorso anno dell’associazione turistica codigorese, che si chiude con un utile di oltre 22mila euro a fronte di 442mila euro di ricavi e 420mila di costi. "La Pro Loco è una delle più grandi e con maggior movimento economico della regione – ha esordito il presidente –, sviluppa tutte le proprie attività nel territorio codigorese e conta di quattro convezioni".

La gestione dello Iat, l’ufficio turistico di Pomposa, col Wwf per la gestione della Garzaia, con l’associazione Amici degli animali per il Cras e con la Nuova sportiva Codigorese, il basket e volley che svolgono attività sociali, rispettivamente per 200 ragazzi con calcio e 130 per gli altri due sport. Dal punto di vista dell’attrazione turistica le visite guidate di gruppo passano dalle 3.519 del 2023 alle 4.786 dello scorso anno, con un più 36%, analogamente i fruitori della navigazione fluviale passano da 394 a 610, con un più 55%.

"Noi puntiamo – ha sottolineato Nardini – su persone interessate alla cultura e al turismo lento, con biciclette, escursioni in barca e in futuro anche a cavallo, poiché chi viene nel nostro bellissimo territorio deve ammirarlo nella sua bellezza". Le risorse che introita la Pro Loco, con 3 dipendenti stagionali e 44 soci, sono 311mila euro dal Comune, quasi 35mila da fondi regionali e 2.000 dal Cadf, oltre all’utile che ottiene dai servizi turistici che eroga. Fra questi quasi 10mila euro dai servizi igienici, a pagamento, presso i chioschi di Pomposa, 28mila per i servizi di guida, 10mila per quelli della motonave e oltre 7mila per i bookshop.

Pro Loco che eroga oltre 62mila euro di contributi alle altre associazioni codigoresi e le due parrocchie di Pontelangorino e Pontemaodino, ma anche alla Grande Sorella, Nus Codigorese, Circolo Giovanile, Fiab e tante altre comprese le Pro Loco di Jolanda, Ariano e Serravalle. Erano anni che la Pro Loco non presentava un bilancio così dettagliato e questo era stato oggetto di interpellanze. "La nostra associazione gode di ottima salute – conclude Nardini – aiuta il territorio nella sua crescita e di conseguenza anche gli operatori turistici".

cla. casta.