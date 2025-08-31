Pro Loco, sessant’anni e non li dimostra: "Tanti servizi per la città, se il Comune aiuta"

A Cento, la Pro Loco celebra i 60 anni, un traguardo che profuma di castagne, fiori, coriandoli e luci di Natale. Ma anche di fatica, resistenza e rinascita. Un racconto in prima persona, che suona come una lettera aperta alla città. Di questi 60 anni, il presidente Daniele Rubino ne ha vissuti 25. E venerdì sera al parco del Santuario della Rocca c’è stato il gran finale del "Settembre di Cento", che in un’edizione molto partecipata ha riservato l’omaggio a Lucio Dalla con anche la partecipazione di Ritmo Danza e gli artisti centesi Didi Balboni, Tiziana Quadrelli, Alessandra Tassinari, Claudio Barotti, Emmecolletti, Marco Gallerani, il violino di Cristina Alberti e tanti altri.

Cosa significa per voi compiere 60 anni? "E’ un traguardo importante ed è un onore per noi festeggiarli – spiega Rubino –. Vuol dire che siamo ancora qui. Noi abbiamo cercato di dare il nostro contributo e di continuare quello che i fondatori hanno voluto. Hanno creato la Pro Loco come un soggetto che opera per il territorio, che organizzi autonomamente eventi, ma anche che coordini gli altri e che sia una guida per il volontariato. Questa è la nostra missione, e in questo collaboriamo con le altre realtà del territorio che vogliono unirsi a noi".

In questi 60 anni quanto è cambiata la Pro Loco? "Come tutte le cose, si evolve. C’è un naturale ricambio di persone e cambiano anche gli aspetti organizzativi. Però il cuore della Pro Loco è rimasto. L’obiettivo è sempre stato fare eventi per la città. È chiaro che aver perso il nome del Settembre Centese e la possibilità di essere in piazza ha avuto un peso importante. Quello era il nostro evento clou, la nostra principale visibilità. Era anche lo strumento più importante per collaborare con le altre associazioni, per avere un calendario comune. Ma non l’abbiamo voluto perdere, ci siamo risollevati e in questi tre anni siamo andati avanti in autonomia, senza contributi dell’amministrazione, portando un programma nostro, dove le associazioni del territorio hanno voluto essere presenti. Vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento per la città; 60anni non sono un punto finale, ma un punto di partenza".

Che richieste avete verso il Comune? "Oltre a tante domande senza risposta legate all’averci tolto il Settembre Centese che avevamo ideato e organizzato da 50 anni, è da un anno che la nostra richiesta giace inevasa negli uffici. Speriamo prima o poi in una convenzione, in una coprogettazione, o in qualsiasi strumento che la legge prevede, come hanno le altre Pro Loco del territorio".

In questi 60 anni, oltre al Settembre Centese, quali altri eventi ha creato la Pro Loco? "Ha creato e gestito tanti eventi o portati avanti. Come la Festa della Castagna, la Festa della Befana, gli eventi natalizi con la nevicata in piazza, la Festa Fiori e Bimbi, lo Street Food di giugno, il mercatino d’antiquariato che vorremmo riprendere. Quest’anno abbiamo collaborato anche con i Frati per la Festa della Madonna della Rocca".

Qual è stato il momento più bello in questi 25 anni? "Ce ne sono stati tanti, ma ne ricordo due. Il primo è il Settembre Centese del 2012, dopo il terremoto. L’abbiamo fatto dal Percorso Vita verso il centro storico. Tra transenne e chiusure. È stato difficile, ma bello, perché dava un segnale: la città voleva ripartire. Il secondo è il 2020, in pieno Covid. Abbiamo approfittato dello spiraglio tra il primo e il secondo lockdown per allestire la fiera e gli spettacoli. Con mascherine, prenotazioni, distanziamento. Era tutto complicato, ma ci siamo riusciti. Ha dato forza alla comunità".

E i volontari? Oggi siete più o meno di prima? "Siamo aumentati. Paradossalmente, essere entrati nell’occhio del ciclone togliendoci il nostro Settembre Centese, ha fatto sì che molte persone venissero a darci una mano. È un bel segnale".

Il futuro? "C’è la volontà di andare avanti. Anche di trovare finalmente un accordo con l’amministrazione, se lo vorrà. Noi vogliamo solo rimanere al servizio della città, indipendentemente da chi la amministra e dal colore politico".

Laura Guerra