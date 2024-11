Pro Pal a scuola. Stop Valditara:: "Parlino tutti"

Un post sui social, in cui l’associazione ’Ferrara per la Palestina’ annunciava di aver effettuato un "laboratorio scolastico" con focus "su quello che succede in Palestina da più di 76 anni", ha fatto drizzare le antenne alla Comunità ebraica ferrarese e al Museo dell’Ebraismo italiano e della Shoah provocando un interevento del ministro dell’Istruzione. Come riferisce l’Unione delle Associazioni Italia Israele, che ha raccolto le segnalazioni, Valditara "ha richiesto al dirigente scolastico (una media, ndr) di ripristinare un equilibrio formativo, invitando la scuola a organizzare un ulteriore incontro per gli studenti con il contributo di un’associazione ebraica". Una misura, spiega la presidente Celeste Vichi, "che mira a garantire che il dibattito su temi complessi come il conflitto israelo-palestinese venga affrontato in modo equo e costruttivo, offrendo agli studenti un quadro completo delle diverse prospettive". "Sì – conferma la dirigente dell’istituto –, ci ha contattati l’Ufficio scolastico regionale su input del ministero. Quanto prima sarà organizzato un incontro per ascoltare anche le ragioni di Israele". Nella mattinata di ieri, il post che ha scatentato la bufera è stato rimosso ma nel profilo social dell’associazione pro-Pal si leggono ferme condanne del "genocicio a Gaza", vari inviti alla mobilitazione e anche un attacco al sindaco di Ferrara Alan Fabbri ("ha le mani sporche di sangue per il supporto del suo partito a Israele"). Materia incandescente mentre in Medio Oriente infuria la guerra e in Europa torna l’antisemitismo. "Stupito e amareggiato" si è detto il direttore del Meis, Amedeo Spagnoletto: "Bene che sia ripristinato il contraddittorio ma non si infierisca sui ragazzi con la propaganda".

Cristiano Bendin