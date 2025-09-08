’Pro Pal’ contro Coletti: "Il blitz nell’abitazione, un’azione da codardi"

Se c’è una catena dell’odio, c’è anche quella della solidarietà. Continuano i messaggi di vicinanza all’assessore Cristina Coletti, dopo il blitz dei Pro Pal davanti alla sua abitazione dove hanno lasciato foglietti, volantini e barchette di carta inneggianti alla Palestina. Messaggi che arrivano trasversalmente dai banchi della politica.

"Esprimo la mia più ferma condanna per il gesto vile e intimidatorio compiuto nei confronti dell’assessora – così interviene Anna Zonari, consigliera comunale di minoranza de La Comune – con il recapito anonimo, nella sua abitazione, di un biglietto recante la scritta ’Palestina libera’. Invadere la sfera privata e familiare di una persona significa non solo colpire la convivenza civile, ma anche danneggiare la causa palestinese, svuotandola della sua nobiltà e facendola apparire legata a modalità che non le appartengono. Si tratta di un’azione codarda, che nulla ha a che vedere con la libertà di espressione, con il confronto democratico e, ancor meno, con la difesa del martoriato popolo palestinese. Esprimo la mia solidarietà a Cristina Coletti e alla sua famiglia, ribadendo che il dissenso politico va manifestato nelle sedi pubbliche e con modalità non violente, mai attraverso gesti che mirano a generare inquietudine e preoccupazione per l’incolumità propria e dei propri cari".

L’assessore ha denunciato l’episodio, forte la vicinanza del sindaco Alan Fabbri, di Forza Italia, della Lega. "A distanza di poche settimane, Coletti è stata nuovamente presa di mira con una grave provocazione – il testo della Lega –. Se il messaggio lasciato nella sua abitazione privata non è violento, ciò che fa rabbrividire sono le modalità con cui è stata architettato questo blitz. Un atto che si è svolto di notte, che ha violato la privacy dell’assessore. Un modus operandi che risuona quasi come un avvertimento, come a dire che è noto dove abita l’assessore insieme alla sua famiglia. Violare la vita familiare è sconcertante e pericolosissimo".