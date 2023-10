"Problema che investe l’adolescenza"

Le malattie mentali stanno per superare quelle cardiovascolari, nel nostro Paese e nel mondo. Ad esserne colpiti dice l’Oms (Organizzazione Mondiale della Sanità), nella giornata nazionale della salute mentale, sono soprattutto i giovani. La pandemia, che ha costretto ad un diffuso isolamento ha prodotto – e continua a farlo – svariati problemi quali insicurezza, scarsa autostima, immobilismo e una visione, per nulla positiva, del futuro.

Chiara Bertolasi, vice presidente di Confcooperative: "Il disagio psicologico, ancor di più dei giovani, non è una novità. La pandemia ha fatto emergere con forza qualcosa che già bruciava sotto la superficie, rendendo esponenziale un problema a cui forse non era stata data la sufficiente attenzione. Tante sono le cooperative sociali che si occupano di malattie mentali, sul versante dell’educazione, clinico e dell’inclusione sociale e lavorativa. Preoccupanti sono i problemi che stanno investendo gli adolescenti, in una fase già complicata della vita e ai quali la pandemia ha lasciato in eredità pesi enormi che curvano le spalle. È un dovere della società mettere in campo le risorse che gli consentano di avere e ritrovare una postura, sono il nostro futuro". L’Oms stima che dopo la pandemia i disturbi della psiche riguardino 1 persona su 8 nel mondo. Nei paesi ad alto reddito – Europa e Stati Uniti – circa la metà di chi ne soffre non si cura, non ha una diagnosi, e la percentuale sale ancora all’8090% nei Paesi a basso o medio reddito. La depressione vale il 4% del PIL e 10 anni di vita. A lanciare l’allarme anche la Società italiana di psichiatria (Sip).