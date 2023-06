"Problemi a urologia e radiologia" Ausl: "Già sbloccati sette milioni"

"Controsoffitti caduti e inagibilità in radiologia". È quanto fa emergere Fratelli d’Italia mentre la Lega interroga il sindaco parlando di ‘chiusura momentanea di urologia’. Ma ad entrambi è l’Ausl che risponde senza smentire e parlando di carenze di personale e di piano di manutenzioni. "Al momento la medicina del lavoro e i rappresentanti della sicurezza sul lavoro hanno reso inabile circa un quinto dell’intera radiologia, la sala radiologica con sala comando del pronto soccorso e la sala backeoffice server – dice il consigliere Alessandro Guaraldi (FDI) (nella foto) – l’infiltrazioni hanno creato problemi che sono visibili a tutti e io stesso, meno di 7 giorni fa, avendo avuto un problema personale mi sono trovato lì e ho potuto visionare che mancano dei pezzi di controsoffitto e altri caduti a terra. Se l’ho visto io, perché l’assessore alla sanità, che lavora all’interno dell’ospedale non ha detto nulla e così anche il sindaco garante della sanità pubblica? Non diano la colpa alla nostra assenza in commissione, perché ci siamo informati e non se n’è fatto parola". Già nei giorni dell’alluvione di maggio dell’Emilia Ausl aveva comunicato la presenza anche a Cento di infiltrazioni e danni e il loro ufficio tecnico dell’Azienda è al lavoro con un progetto per mettere a posto i danni, e, come annunciato in Ctss, la Direzione è riuscita a far sbloccare 7,5 milioni di euro per fare lavori di riqualificazione generale dell’Ospedale. E’ un’ interrogazione della Lega al sindaco che segnala che ‘da alcuni giorni il reparto di Urologia non sarebbe operativo, a causa dell’assenza di medici specialisti assegnati presso la struttura, richiedendo, anche per operazioni di routine, il trasporto al Delta di Lagosanto’.

"Effettivamente, a seguito di tre assenze contemporanee, vi è attualmente una carenza di tali professionisti non solo a Cento ma per tutta la provincia – dice Ausl - Ciò ha portato a dover limitare le ore di presenza anche presso l’ospedale centese ma non vi è stata chiusura del reparto. La situazione è stata subito affrontata dalla Direzione, che ha individuato due nuovi urologi in sostituzione. Precisiamo che i protocolli per la sostituzione di un cateterismo non prevedono la necessaria presenza di un urologo: il caso segnalato fa riferimento, con tutta probabilità, ad una situazione particolare che può aver reso necessario il trasferimento. Ricordiamo che fino a pochi mesi fa non era presente, in provincia, un’unità operativa complessa di Urologia, che è stata creata proprio per dare guida stabile a tale attività clinica".

l.g.