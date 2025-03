"Problemi e interpellanze: dal sindaco nessuna risposta"

Sembra che l’amministrazione abbia fatto proprio l’assunto che, siccome è stata votata dai cittadini, possa fare ciò che vuole senza ascoltare nessuno. È questa la critica affidata ad una lettera alla cittadinanza di Lagosanto dalla segreteria Pd locale guidata da Paola Bergamini (nella foto), nella quale vengono lamentate mancate risposte dalla giunta Bertarelli agli atti presentati dall’opposizione.

"La lista Lagosanto che si muove ha presentato le seguenti interpellanze – si legge nella nota –: sulla sicurezza del Po di Volano; sulla Sanità, specificatamente all’ospedale del Delta; la richiesta di documentazione per l’uso della sala civica; sicurezza strada Boschetto; sicurezza strada Borgo Tombe e il tema rifiuti società Clara. Tutte queste mettevano in evidenza criticità, problemi legati alla sicurezza e ponevano richieste di chiarimento. Orbene, ci è stato riferito verbalmente, non per iscritto, che a queste richieste non verrà data, da parte del sindaco, nessuna risposta, adducendo come motivo la non corretta presentazione formale delle stesse".

Da qui la denuncia del comportamento politico e l’intenzione, comunque del Pd, di continuare "a sollevare problemi e incongruenze, che possono arrecare danno ai nostri cittadini".