Problemi igienici, il seggio chiude. Anziani costretti a spostarsi per votare

Decisione unilaterale della giunta comunale di Mesola: con la delibera del 27 maggio, l’amministrazione ha disposto il trasferimento della sezione elettorale numero 8, storicamente situata nella frazione di Massenzatica, in via Indipendenza 11. Una scelta che ha generato immediata reazione e forte contrarietà da parte del gruppo consiliare di opposizione ’Insieme per Crescere’.

La motivazione ufficiale fornita dalla giunta fa riferimento a un sopralluogo congiunto con i carabinieri della stazione locale, nel corso del quale sarebbero state riscontrate criticità igienico-sanitarie nei locali e nei servizi igienici riservati alle Forze dell’Ordine, oltre a presunti problemi di idoneità degli spazi. Da qui la decisione di accorpare la sezione elettorale di Massenzatica con quella della frazione di Monticelli. Una soluzione che – secondo l’opposizione – è arrivata senza alcuna condivisione né informazione preventiva. "Né la cittadinanza, né la Consulta di frazione sono state coinvolte – denunciano i consiglieri comunali di ’Insieme per Crescere’ – e ci risulta che nemmeno il presidente della Consulta di Massenzatica fosse stato informato preventivamente.

La sede di via Indipendenza è stata regolarmente utilizzata per le elezioni regionali dello scorso novembre, e attualmente ospita anche l’ambulatorio medico della frazione. Se davvero vi erano interventi di manutenzione o igienizzazione da effettuare – aggiunge il gruppo – c’era tutto il tempo per programmarli prima della tornata elettorale".

Il provvedimento arriva a poche settimane da un importante appuntamento referendario e coinvolge due frazioni caratterizzate da un’alta percentuale di cittadini anziani, che ora saranno costretti a spostarsi a Monticelli per esprimere il proprio voto. Una scelta che rischia di avere un impatto diretto sulla partecipazione, in un contesto in cui il raggiungimento del quorum sarà decisivo. "Invitiamo tutti i cittadini di Massenzatica e Italba a recarsi comunque alle urne, anche solo come forma di protesta – concludono i consiglieri di opposizione – e assicuriamo il nostro impegno affinché la sezione venga al più presto ripristinata".

Guendalina Ferro