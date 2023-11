Problemi informatici, risolti disagi e file

Ieri c’è stata una momentanea interruzione del Servizio Cup, verificatosi in seguito a un periodico intervento di manutenzione ordinaria sulla rete, per un malfunzionamento non prevedibile ad una delle due linee elettriche della piattaforma, con conseguenze sulla sala reti. Ma già alle 13 di ieri tutti gli interventi relativi al Datacenter erano stati completati. Il disservizio non ha avuto conseguenze o ricadute sulla protezione dei dati personali trattati dal Servizio Cup. Ma sui tempi di attesa al pronto soccorso e per le dimissioni o il ricovero dei pazienti L’Azienda ringrazia i professionisti che hanno sopperito e si scusa con l’utenza per i disagi, sebbene non ad essa imputabili.