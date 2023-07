Processione con cento persone

Oltre 100 persone hanno partecipato alla processione e alla messa celebrata dal Vescovo Carlo Perego e dai sacerdoti Stefano Navarrini e Stefano Gigli. L’iniziativa dell’associazione Volano Borgo Antico di Codigoro ha portato a unificare la festa delle patrone dei due Volano di Codigoro e Comacchio.

Nell’omelia sono stati ricordati i valori della solidarietà e dell’impegno verso gli altri, "in molti hanno visto in questo gesto di vicinanza della Chiesa – dice il presidente Marco Ruffato – molta attenzione nei confronti della gente di Volano. Insomma, una manifestazione riuscita che vuole un giorno tornare a svolgersi in acqua, ovviamente nel rispetto della sicurezza dei partecipanti. Intanto siamo riusciti a unire due comunità di Volano di Caodigoro e Comacchio".

cla.casta.