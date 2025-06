Processione di Sant’Antonio

Dal 1647 si rinnova nella parrocchia di Santo Spirito in via Montebello la festa dedicata ad uno dei santi più popolari al mondo: Sant’Antonio di Padova. Domani, alle 18,30, partirà la festa liturgica del Santo, con la messa solenne presieduta da Monsignor Roberto Solera alla presenza dei parroci del Vicariato Urbano. Al termine della Santa Messa inizierà la processione con la statua del santo che attraverserà le vie. Quest’anno la processione farà sosta davanti alla chiesa di San Giovanni Battista in corso Porta Mare da qualche settimana sede provvisoria della Comunità greco-cattolica ucraina.