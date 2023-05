"Processione per la pioggia, che cada lieve"

di Mario Bovenzi

L’anno scorso, in piena estate, percorse seguito dai fedeli che pregavano lo stradone della famiglia Rossetti fino ad arrivare sull’argine, il punto più alto del paese. E da lassù chiese un aiuto al cielo per allentare almeno un po’ la morsa della siccità che stava arroventando campi e colture, che aveva ridotto il Po ad un fiume d’acqua stagnante tra le secche e i sempre più numerosi isolotti di sabbia emersa. "Siamo campanili piantati nella campagne", dice don Roberto Sibani, parroco e pastore della popolazione di Pilastri e Burana, frazioni di Bondeno. Che mercoledì 31 maggio, alle 20,45, si metterà alla testa dei fedeli e camminerà dalla Madonnina che si trova vicino all’olmo per chiudere le riflessioni del mese di maggio ma anche per chiedere ancora una volta aiuto a Dio. Contro la siccità ed anche per dare una regolata a questo clima sempre più pazzo, in questo alternarsi di piogge torrenziali con chicchi di grandine come noci e sole che scotta i filari.

Di nuovo in processione, magari state un po’ anticipando i tempi

"Siamo davanti ad una rivoluzione climatica, ad una situazione sballata in tutti i sensi, una situazione non certo semplice"

Quindi?

"Quindi dobbiamo avere fiducia nel Signore, è stato un miracolo la pioggia di questi giorni che è arrivata in un periodo che già annunciava siccità. Ma ci sono stati danni, tanti danni"

Troppa grazia

"La pioggia torrenziale, la grandine che ha colpito le campagne. E’ stato ed è ancora un periodo di dolore per tanti nostri agricoltori. Fare l’agricoltore è diventato un mestiere sempre più difficile. Ci sono famiglie che lavorano la terra, che cercano di rendere produttive le campagne, che fanno sacrifici. Ci vuole vicinanza, non è un bel momento per l’agricoltura. Sono sempre nelle mie preghiere, dobbiamo dare loro un messaggio"

Allora andrete in processione

"Sì, spero che in tanti si uniscano a noi. E’ una processione che da sempre viene fatta alla fine del mese della Madonna. Abbiamo deciso di aggiungere anche questo ulteriore significato. Ho unito le cose"

La partenza, già questo è un luogo simbolico

"Siamo paesi di campagna, siamo una località che vive del lavoro degli agricoltori. Così partiremo proprio da una località di campagna, da quella Madonnina vicino all’olmo uno dei pochi olmi che ancora sopravvivono nella nostra provincia. La storia narra che un centinaio di anni fa un carrettiere, proprio lì, finì dopo una curva nel canale. Si rivolse alla Madonna e fu salvato. Fu proprio lui a mettere quella icona che da anni viene venerata con una processione"

L’anno scorso chiamò la processione ‘convocazione straordinaria’ per l’emergenza siccità. Adesso?

"Ormai la siccità anche con questi giorni di pioggia è una diventata una condizione endemica. Pregheremo che la pioggia cada, ma cada lieve per dare ristoro alla terra, un aiuto a chi da generazioni la lavora. Nutriamo fiducia nel Signore, volgiamo gli occhi al cielo".