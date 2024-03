Processo sulla Fiera di Ferrara: 4 assoluzioni e un non luogo a procedere

Ferrara, 12 marzo 2024 – Quattro assoluzioni e un non luogo a procedere. Si conclude così l'udienza preliminare del procedimento per il presunto giro di mazzette tra i padiglioni della Fiera.

Il verdetto del gup Carlo Negri è arrivato alle 10. Assolti l'ex presidente Nicola Zanardi, il grande accusatore Pietro Scavuzzo, l'imprenditore Angelo Rollo e l'ex direttrice Giorgina Arlotti (che erano a processo in rito abbreviato).

Non luogo a procedere per l'ex presidente Filippo Parisini che discuteva l'udienza preliminare. Per un paio di capi di imputazione e stato disposto il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione, mentre per un terzo stessa sorte per remissione di querela.

La principale ipotesi accusatoria era induzione indebita a dare o promettere utilità. Al centro del processo presunte tangenti per ottenere l'esclusiva degli allestimenti in Fiera.

All'origine dell'inchiesta le rivelazioni dell'imprenditore Scavuzzo.